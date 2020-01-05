2020/01/05 | 21:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -انتهت أحداث الشوط الثاني بفوز فريق ليفربول على إيفرتون بهدف وحيد سجله كورتيس جونزبالدقيقة 71 من وقت المباراة .واقيمت المباراة على ملعب “أنفيلد” ، وذلك ضمن منافسات الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وبدأ الريدز مباراة اليوم بتشكيل يغلب عليه البدلاء ويشهد الظهور الأول لتاكومي مينامينو المنضم حديثًا من سالزبورج النمساوي.وخرج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يفوز بصعوبة على ايفرتون ويتقدم بهدف وحيد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يفوز بصعوبة على ايفرتون ويتقدم بهدف وحيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).