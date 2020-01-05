2020/01/05 | 21:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، الأخذ بملاحظات كتلته بشأن قانون الانتخابات، وأن ملاحقاً فنية ستصدر للقانون، مؤكداً عدم اعتراض الحزب على الانتخابات المبكرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني: ملاحظاتنا أُخذت بالاعتبار وستصدر ملاحق فنية لقانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني: ملاحظاتنا أُخذت بالاعتبار وستصدر ملاحق فنية لقانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).