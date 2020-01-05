2020/01/05 | 21:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق سراح الشيخ رافع حاتم المشهداني بعد أيام من اختطافه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/05 | 21:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق سراح الشيخ رافع حاتم المشهداني بعد أيام من اختطافه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق سراح الشيخ رافع حاتم المشهداني بعد أيام من اختطافه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).