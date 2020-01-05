2020/01/05 | 22:22 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليلة التهديد تقود واشنطن وطهران لـ"حرب محتملة".. ظريف يرد على توعد ترامب بضرب 52 موقع فى العمق الإيرانى: جريمة حرب.. وجنرالات الحرس الثورى: القصاص لسل... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/05 | 22:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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