سنجعل جريمة اغتيال المهندس وسليماني غصة في فم أمريكا والاحتلال

2020/01/05 | 22:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد أبو دعاء العيساوي المستشار العسكري لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، أن "الجريمة النكراء" باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهد...

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