الكويت تنفي إستخدام القواعد الأميركية بعملية إغتيال سُليماني والمهندس

2020/01/05 | 22:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي، اليوم الاحد، بشكل قاطع صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد الكویت العسكریة لتنفیذ ھجمات ضد أھداف محددة بإحدى دول الجوار.





وأكدت رئاسة الأركان في بیان صحفي، تابعته "الغد برس" انه "لم یتم استخدام القواعد الكویتیة في ھذه العملیات.



وأھابت بجمیع ناشري ومرددي ومتداولي مثل ھذه الأخ".

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