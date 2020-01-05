2020/01/05 | 22:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، استمرار العمل في المشاريع المناطة بشركة جنرال إلكتريك من قبل العراقيين العاملين بالشركة بعد انسحاب الرعايا الأميركان.وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء حيدر العبادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن “الاتفاق المبرم بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال إلكتريك، يلزم الأخيرة بتشغيل الأيدي العاملة العراقية”، منوها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء: استمرار مشاريع جنرال إلكتريك بعد انسحاب موظفيها الأميركان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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