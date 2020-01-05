2020/01/05 | 22:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزاع عشائري في الدير شمال البصرة يشهد إطلاق نار كثيف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/05 | 22:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزاع عشائري في الدير شمال البصرة يشهد إطلاق نار كثيف) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزاع عشائري في الدير شمال البصرة يشهد إطلاق نار كثيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).