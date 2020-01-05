شرطة بغداد تلقي القبض على 52 شخصا بينهم امرأة تحمل الجنسية السورية

2020/01/05 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، عن اعتقال 52 شخصا بينهم امرأة تحمل الجنسية السورية، فيما اشارت الى انها نفذت 324 ممارسة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "كواردر شرطة بغداد وتحديدا مديرية شرطة الرصافة القت القبض على متهمة تحمل الجنسيه السورية وفق الماده ٤١ اقامه"، مبينا ان "المتهمة مطلوبة الى محكمة جنح الزهور بقضايا متعددة".

واضاف ان "القيادة ألقت القبض على ٥١ متهم بقضايا مختلفة وفق مذكرات قضائية خلال ال٢٤ ساعة الاخيرة".

وتابع ان "شرطة بغداد نفذت ٣٢٤ ممارسة خلال ال٢٤ ساعة الاخيرة، تم خلالها ضبط عجلة مسروقة و(٥) عجلات تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد".

واكد انه "تم ايضا القبض على (١٧) مخالف لعدم حملهم مستمسك رسمي"، لافتا الى ان "الممارسات الأمنية بواسطة الكلاب البوليسية الـــ k9 بلغت ( ٥٠ )".





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