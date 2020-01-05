الكهرباء: استمرار مشاريع جنرال إلكتريك بعد انسحاب موظفيها الأميركان

2020/01/05 | 22:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، استمرار العمل في المشاريع المناطة بشركة جنرال إلكتريك من قبل العراقيين العاملين بالشركة بعد انسحاب الرعايا الأميركان.

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