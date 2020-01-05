رئيس الجمهورية يجري اتصالًا هاتفياً مع نظيره الإيراني

2020/01/05 | 22:45 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، إن تصويت البرلمان العراقي على إخراج القوات الأمريكية من البلاد، خطوة مهمة ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وأكد روحاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية برهم صالح، أنه ينبغي على طهران وبغداد الصمود أمام الإجراءات العدائية الأمريكية وتدخلات واشنطن.وشدد الرئيس الإيراني على ...

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