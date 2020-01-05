سقوط عدد من الصواريخ على المنطقة الخضراء

2020/01/05 | 22:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مراسل "كلكامش برس " ان " عدد من الصواريخ استهداف قبل قليل المنطقة الخضراء فيما دوت صافرات إنذار السفارة الأميركية ، بعد سقوط صواريخ.تأتي هذه الأحداث بعد اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف أميركي استهدف سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر الجمعة.من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن “الجيش اغتال قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، وأن الأمر جاء كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأميركيين في الخارج”.وأعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الحداد ثلاثة أيام، مهددا الولايات المتحدة بأن انتقام إيران سيكون “ساحقا”.وتوعد خامنئي بانتقام يطال “المجرمين الذين لطخت أيديهم بدماء سليماني ودماء الشهداء الآخرين”.من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية جميع عواقب “مغامرتها المارقة”.كما أكد مجلس الأمن القومي الإيراني، أن اغتيال قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، أكبر خطأ استراتيجي ترتكبه الولايات المتحدة في المنطقة.بدوره، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا إيرانيا ستضربها إذا هاجمت إيران أي أميركيين أو أصول أميركية ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.كما نصح ترامب “الإيرانيين بعدم مهاجمة اميركا، لانه سيتم ضربها بقوة أكبر من أي ضربة سابقة”.

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