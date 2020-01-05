بريطانيا تحث العراق على السماح لقواتها بالبقاء على أراضيه لمواصلة قتال داعش

2020/01/05 | 22:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، لرئيس العراقي برهم صالح على أهمية الدعم الدولي للعراق وضرورة ضبط النفس، فيما أكد صالح أن العصابات الإرهابية ما زالت تمثل خطراً على العراق.وذكر بيان للرئاسة العراقية ان “صالح تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وجرى، خلال المكالمة الهاتفية، بحث التطورات في منطقة الشرق الاوسط والموقف الدولي منها”.وشدد رئيس الوزراء الإيطالي، “حرص بلاده على استقرار العراق وسيادته وأهمية الدعم الدولي له”، مؤكداً على “ضرورة ضبط النفس ومنع التوتر في المنطقة”.من جانبه، أشار صالح الى احترام العراق لتعهداته الدولية، وتقديره لموقف المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، مؤكداً أن العصابات الإرهابية مازالت تمثل خطراً على العراق والمنطقة والعالم.وأضاف أنه “يجب مواصلة الجهود الدولية على كافة الصعد لتجفيف منابع الإرهاب”، مشيراً الى أن “التوترات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة لا تخدم تلك الجهود، مجدداً التأكيد على حرص العراق على أن يكون ساحة ومرتكزاً للسلام والتوافق الإقليمي والدولي لا ساحة للصراعات”.وكان قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قد اغتيلا في قصف أميركي استهدف سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر الجمعة.من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن “الجيش اغتال قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، وأن الأمر جاء كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأميركيين في الخارج”.وأعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الحداد ثلاثة أيام، مهددا الولايات المتحدة بأن انتقام إيران سيكون “ساحقا”.وتوعد خامنئي بانتقام يطال “المجرمين الذين لطخت أيديهم بدماء سليماني ودماء الشهداء الآخرين”.من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية جميع عواقب “مغامرتها المارقة”.كما أكد مجلس الأمن القومي الإيراني، أن اغتيال قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، أكبر خطأ استراتيجي ترتكبه الولايات المتحدة في المنطقة.بدوره، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا إيرانيا ستضربها إذا هاجمت إيران أي أميركيين أو أصول أميركية ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.كما نصح ترامب “الإيرانيين بعدم مهاجمة اميركا، لانه سيتم ضربها بقوة أكبر من أي ضربة سابقة”.

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