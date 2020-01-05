سقوط قذائف هاون على المنطقة الخضراء وسط بغداد

2020/01/05 | 22:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر إعلامية اليوم الأحد، بأن دوي انفجارات سمع في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد....

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