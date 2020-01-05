مشعل يسار - بول كريغ روبرتس: روسيا أيضاً مسؤولة عن اغتيال الجنرال سليماني

2020/01/05 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مشعل_يسار الحكومة الروسية مسؤولة أيضًا عن اغتيال رئيس الاستخبارات الإيرانية، رئيس الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.هذا ما كتبه الاقتصادي والمراقب السياسي الأمريكي بول كريغ روبرتس* في 3 يناير/كانون الثاني الجاري في مقال نُشر على موقعه على الإنترنت paulcraigroberts.org.جاء في مقالة بول كريغ روبرتس:إسرائيل هي المتسبب الرئيسي في هذه الجريمة بحسب الخبير الاقتصادي الشهير.ترامب هو المجرم الثاني......

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