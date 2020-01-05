زياد عبد الفتاح الاسدي - مع نهاية العقد الثاني من هذا القرن .. أين يتجه العالم وماهو مصير المنطقة ...؟؟؟

2020/01/05 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_عبد_الفتاح_الاسدي من الواضح أن العام القادم أو السنوات المُقبلة لن تحمل لنا الكثير من التفاؤل والبشائر أو المستقبل المُشرق وخاصة بالنسبة لدول وشعوب العالم الثالث ولاسيما في المشرق العربي والشرق أوسطي ....وهذه ليست نظرة تشاؤمية تنطوي على شيئ من المُبالغة , ولكنها احتمالات قوية يُفرزها الواقع وتوقعات الكثير من المُراقبين ومعاهد الدراسات والمُنظمات الحقوقية والانسانية الدولية ...الخ ...وهي مبنية على ما يجري في العال......

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