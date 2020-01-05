الشيخ قيس الخزعلي: تصويت البرلمان اليوم على طرد القوات الاجنبية اهم قرار في تاريخه ومنذ تأسيسه

2020/01/05 | 23:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الامين قيس الخزعلي: تصويت البرلمان اليوم على طرد القوات الاجنبية اهم قرار في تاريخه ومنذ تأسيسه .

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