2020/01/05 | 23:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ علي : البرلمان العراقي رد على امريكا اسرع من الرد الايراني، وهذا انجاز يُحسب لوكلاء ايران في العراق ودليل صدقهم واخلاصهم لرسالة ومنهج خامنئي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/05 | 23:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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