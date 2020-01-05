نص رسالة السيستاني الى الخامنئي مغزيت تاستشهاد قاسم سليماني

2020/01/05 | 23:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم سماحة المستطاب آية الله السيد علي الخامنئي دامت بركاته ‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏لقد آلمنا كثيراً خبر استشهاد اللواء العظيم الحاج قاسم سليماني رحمة الله […]

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