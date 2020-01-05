الحكيم: تصويت البرلمان اليوم خطوة نحو حفظ السيادة وتعزيز هيبة العراق في المنطقة

2020/01/05 | 23:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، اصويت مجلس النواب على الزام الحكومة بانهاء التواجد العسكري الاجنبي في البلاد "خطوة نحو حفظ السيادة الوطنية وتعزيز هيبة العراق في المنطقة".

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