صالح: نمر بفتنة كبيرة.. وروحاني: قرار أخراج القوات الأجنبية من العراق سيعزز أمن المنطقة

2020/01/05 | 23:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، إن تصويت البرلمان العراقي على إخراج القوات الأمريكية من البلاد، خطوة مهمة ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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