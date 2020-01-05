2020/01/05 | 23:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عيد الجيش الـ٩٩ ..نبع زمزم تقبل كفالة الجنود العراقيين

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