الشيخ قيس الخزعلي: الجيش العراقي الذي هزم الأميركيين لا يحتاج إلى الجيش الأميركي لتدريبه

2020/01/05 | 23:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الامين قيس الخزعلي: الجيش العراقي الذي هزم الأميركيين لا يحتاج إلى الجيش الأميركي لتدريبه .

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