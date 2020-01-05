استشهاد 3جنود وخطف آخر بهجوم لداعش في داقوق

2020/01/05 | 23:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوك افاد مراسل "كلكامش برس" نقلا عن مصدر امني بقيام تنظيم داعش بهجوم على القوات الامنية في قضاء داقوق قرب قرية عرب كوي .واضاف بان الهجوم ادى الى "استشهاد ٣ جنود وخطف جندي وجرح جندي آخر من لواء ٤٥ فوج الثالث السرية الاولى".

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