ترامب يخطر الكونغرس :الرد على اعتداءات ايران ضد مصالح واشنطن سيُرد بسرعة و بدون موافقة

2020/01/05 | 23:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة غرد الرئيس الامريكي دونالد ترامب على صفحته بتويتر قائلا :ستكون هذه النشرات الإعلامية بمثابة إخطار إلى كونغرس الولايات المتحدة ،وبأنه إذا قامت إيران بضرب أي شخص أو هدف أمريكي ، فإن الولايات المتحدة ستضرب بسرعة وكاملة ، وربما بطريقة غير متناسبة.مثل هذا الإشعار القانوني غير مطلوب ، ولكن مع ذلك!

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