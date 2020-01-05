مقتل عنصر بيشمركة بظروف غامضة شمال شرقي ديالى

2020/01/05 | 23:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الاحد، بمقتل عنصر في قوات البيشمركة شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "عنصرا في قوات البيشمركة قتل بطلق ناري بظروف غامضة داخل قضاء خانقين شمال شرقي ديالى".

وأضاف أنه "تم نقل جثة القتيل للطب العدلي واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الحادث للتحقيق بملابساته".

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