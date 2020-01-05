عبدالمهدي وماكرون يتبادلان وجهات النظر في مسألة انسحاب القوات الأجنبية من العراق

2020/01/05 | 23:56 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم تبادل وجهات النظر في مسألة انسحاب القوات الأجنبية من العراق بما لايضر المعركة ضد داعش ويحفظ سيادة العراق ويديم العلاقات بدول التحالف، واتفق الطرفان على إستمرار التداول في هذا الشأن الحساس".

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