2020/01/05 | 23:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصويت مجلس النواب العراقي على الزام الحكومة بانهاء التواجد العسكري الاجنبي في البلاد خطوة نحو حفظ السيادة الوطنية وتعزيز هيبة العراق في المنطقة ، وندعو الحكومة الى تطوير قدرات القوات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس تيار الحكمة “عمار الحكيم” : تصويت البرلمان خطوة نحو حفظ السيادة وتعزيز هيبة العراق في المنطقة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس تيار الحكمة “عمار الحكيم” : تصويت البرلمان خطوة نحو حفظ السيادة وتعزيز هيبة العراق في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).