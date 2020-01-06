2020/01/06 | 00:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي : انسحاب القوات الاميركية طوعيا لم يعف واشنطن من دم الشهداء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/06 | 00:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي : انسحاب القوات الاميركية طوعيا لم يعف واشنطن من دم الشهداء ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي : انسحاب القوات الاميركية طوعيا لم يعف واشنطن من دم الشهداء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).