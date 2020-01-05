فاضل محمد جواد: يمكن انهاء الوجود الأميركي والاجنبي بطلب من الحكومة وفي أي وقت تشاء

2020/01/06 | 00:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية فاضل محمد جواد أن وجود أية قوات أميركية في العراق، جاء لاحقا بناء على طلبات من حكومة العراق الى الولايات المتحدة، للمساعدة في مكافحة تنظيم داعش، وبالتنسيق مع حكومة العراق.

وأوضح جواد ان من غير المسموح لواشنطن بموجب تلك الرسائل، بإدخال جنود الى العراق او معدات عسكرية او استعمال أراضيه او أجوائه، او القيام بأية تحركات او اعمال الا بموافقة مسبقة من حكومة العراق، مبينا ان المطالبات بإلغاء الاتفاقية الأمنية، او إصدار قانون لإخراج القوات الاميركية من العراق، ليس له سند من القانون، لعدم وجود اتفاقية امنية أصلا، وعدم صدور قانون من مجلس النواب بالسماح للقوات الامريكية بالبقاء على الاراضي العراقية، حتى يصدر قانون بإخراجها من العراق.

وأكد جواد ان كل ما هو موجود هي ترتيبات حكومية عراقية، وان الامر يعود لها في الطلب، وفِي اي وقت تشاء بإنهاء وجود أية قوات أميركية او غيرها، سبق وان طلبت او سمحت بدخولها الى العراق، مضيفا ان مجلس النواب اصدر قرارا داعما للحكومة حول مطالبتها إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، والتي تعتبر من صلاحياتها.

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