مسؤول أمريكي: رصدنا حالة تأهب قصوى للقوة الصاروخية الإيرانية

2020/01/06 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة ثانية اليوم الأحد، على مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، حيث اعتبر أن الأمر لن يقف عند هذا الحد، وأن مرحلة أخرى ستعقبه.

وصرح بأن اختيار الولايات المتحدة لسليماني على وجه الت

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت منظمة الطرق والشحن والنقل البري الايرانية، الأحد (05 كانون الثاني 2020)، عن اطلاق اسم الشهيد قاسم سليماني على معبر مهران الحدودي المحاذي للعراق.

وقال رئيس المنظمة عبد الهاشم حسن نيا في تصريح إن "المنظمة أقترحت مشرو

بغداد اليوم - متابعة

اكد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي ، الأحد (05 كانون الثاني 2020)، أن أمريكا لن تتجرأ على استهداف 52 نقطة إيرانية في المنطقة بعد تهديد ترامب باستهداف 52 هدفاً إيرانياً في حال استهداف المصالح الأمريكية.

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