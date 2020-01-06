2020/01/06 | 00:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتائب حزب الله: نعمل بكل جد لفرض هيبة الدولة وسنكون سنداً لقواتنا الامنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/06 | 00:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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