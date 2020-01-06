2020/01/06 | 00:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول أمريكي: قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/06 | 00:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أمريكي: قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أمريكي: قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).