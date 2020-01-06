مصدر سياسي يكشف سبب تخلف النواب السنة عن حضور جلسة اليوم

2020/01/06 | 00:18 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- ذكر مصدر سياسي ،الأحد، سبب تخلف النواب السنة عن حضور جلسة البرلمان اليوم.وقال المصدر لـ/SNG/،ان ” النواب السنة طلبوا من شركاءهم في البرلمان المساعدة لإطلاق سراح شيخ رافع المشهداني من يد احدى الفصائل المسلحة وهو شرط حضورهم لجلسة البرلمان اليوم لذلك تخلفوا عنها”.يذكر ان الشيخ رافع حاتم المطلك المشهداني ...

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