قادة أوروبيون يتفقون على العمل

2020/01/06 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توافق قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأحد على العمل معا من أجل احتواء التوتر في الشرق الاوسط، إثر مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية في العراق، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية.

وقال المتحدث بعدما تشاورت أنغيلا ميركل هاتفيا مع إيمانويل ماكرون وبوريس جونسون، إن "المستشارة والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني توافقوا على العمل معا لخفض التوترات في المنطقة".

وأضاف أن القادة الثلاثة "متوافقون على أن نزع فتيل التصعيد هو أمر ملح"، متابعا أن "إيران مطالبة بإلحاح بإظهار ضبط النفس في الظروف الراهنة".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أكد في تصريحات تلفزيونية بثت الأحد أنه يرى "احتمالات حقيقية" لإقدام إيران على استهداف جنود أميركيين ردا على قتل الولايات المتحدة سليماني في بغداد.

وتصاعدت في الشهرين الأخيرين الهجمات على مصالح أميركية في العراق لتصل إلى 13 هجوما، مستهدفة بصوة خاصة قواعد عسكرية.



وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.

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