رويترز: الجيش الأمريكي رصد حالة تأهب قصوى للقوة الصاروخية الإيرانية

2020/01/06 | 00:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [spoiler][/spoiler]كلكامش برس/متابعة افادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر في الجيش الاميركي برصد حالة تأهب قصوى للقوات الصاروخية الايرانية ولم يُعرف ان كانت هجومية ام دفاعية.

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