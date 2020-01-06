اجتماع عاجل للناتو غدا الاثنين لبحث الأزمة في غرب آسيا

2020/01/06 | 00:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في الناتو إن ممثلي بلدان الحلف سيعقدون اجتماعا عاجلا يوم الاثنين في بروكسل، لبحث الوضع في الشرق الأوسط إثر استشهاد اللواء قاسم سليماني....

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