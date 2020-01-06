2020/01/06 | 00:31 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يرد عبر المربد: التشييع في ساحة اعتصام البصرة لم يحمل طابعاً سياسياً او استفزازياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/06 | 00:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يرد عبر المربد: التشييع في ساحة اعتصام البصرة لم يحمل طابعاً سياسياً او استفزازياً) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يرد عبر المربد: التشييع في ساحة اعتصام البصرة لم يحمل طابعاً سياسياً او استفزازياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).