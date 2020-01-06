بالصورة .. اختراق موقع المكتب الخاص بالصدر

2020/01/06 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تعرض موقع المكتب الخاص بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين 6 كانون الثاني 2020، الى الاختراق.

ونشر القائم بعملية الاختراق صورة للعلم الامريكي والعراقي على الموقع الخاص بمكتب بالصدر.

بغداد اليوم _بغداد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاحد، أن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء قرار البرلمان العراقي حول سحب القوات الأجنبية من البلاد وقطع العلاقات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وجاء في بيان الناطقة باسم الخارجية الأمريكية

بغداد اليوم ـ بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الاحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبد المهدي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنس

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ، الاحد 5-1-2020 ، ان انسحاب القوات الاميركية من العراق لن يعفيها من دم الشهداء فيما اشار الى ان الجيش العراقي لا يحتاج لتلك القوات واثبت ذلك بحربه ضد داعش.

وذكر الخزعلي خل

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