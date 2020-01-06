اختراق الموقع الرسمي للصدر

2020/01/06 | 00:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اخترق مجهولون، اليوم الاثنين، الموقع الرسمي لزعيم اليتار الصدري مقتدى الصدر.

وكتب المخترقون على الموقع "سوف نتركك للشعب ..



الشعب من يُشرع ، والشعب من ينفذ ، والشعب من يحكم".

ووضع المخترقون صورة الصدر موشحة بالعلم الايراني في واجهة الموقع.

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