2020/01/06 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا : البخس في الميراث 1 ـ جاءت رسالة تحمل شكوى عن مأساة تتكرر في مجتمعات المحمديين ، موجزها أن الأخ الأكبر في الميراث يأكل حقوق إخوته الذكور وأخواته الإناث.وهنا مفارقة مؤلمة ، فالنقاش يدور حول حق المرأة في الميراث ، وبعضهم يريد المساواة ، وينسون أن الواقع بعيد عن ذلك ، فقلما تأخذ المرأة حقها كاملا في الميراث ـ بل قلما يأخذ الأخوة الذكور الصغار حقوقهم كاملة في الميراث ـ فهى عادة سيئة أن ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( بخس )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( بخس )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).