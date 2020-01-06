نورالدين ايت المقدم - الدين والسياسة

2020/01/06 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نورالدين_ايت_المقدم فكرة اليوم // 《-;- هل المسجد لله ام للسياسة ؟》-;-استدير في السماء يمينا ويسارا فأرى صوامع شامخة في كل تجمع سكني فينتابني احساس جميل على انه الحق هو الذي يعلو وينصب نفسه وصيا على الافراد وهو المكان الذي ينهى عن المنكر ويحارب الرذيلة ويقيم العدل والمعروف...انه الاله او مملكته وهي محايثة لعباده........

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