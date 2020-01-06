اللقاء السنوي للمبدعين.. متى وأين وكيف؟

2020/01/06 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيع فاتح عبد السلام تعدّدت‭ ‬موجات‭ ‬الهجرة‭ ‬ومواسمها،‭ ‬وكان‭ ‬للأدباء‭ ‬والفنانين‭ ‬العراقيين‭ ‬النصيب‭ ‬الأوفر‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الازمان‭.‬ غير‭ ‬انّ‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬الحروب‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬كانت‭ ‬الاكثر‭ ‬اقتلاعاً‭ ‬للطاقات‭ ‬الابداعية‭ ‬من‭ ‬الارض‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مصدر‭ ‬الهامهم‭ ‬الاول‭ .‬ هناك‭ ‬ادباء‭ ‬وفنانون‭ ‬لم‭ ‬يعودوا‭ ‬للعراق‭ ‬مطلقاً‭ ‬منذ‭ ‬غادروه،‭ ‬حتى‭ ‬لمجرد‭ ‬الزيارة‭ ‬العائلية،‭ ‬وهناك‭ […]

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