سهرة الصعاليك – حسن النواب

2020/01/06 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام صريح يا‭ ‬إلهي‭… ‬‏ كُلُّهم‭ ‬كانوا‭ ‬معي‭ ‬ليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬مهجري‭ ‬التعيس؛‭ ‬أصدقائي‭ ‬‏الذين‭ ‬رحلوا‭ ‬إلى‭ ‬السماء‭ ‬منذُ‭ ‬سنوات،‭ ‬طرقوا‭ ‬بابي‭ ‬تباعاً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الليلة‭ ‬العجيبة‭ ‬ليسهروا‭ ‬معي‭.‬‏‭.. ‬يوسف‭ ‬الصائغ‭ ‬وگزار‭ ‬حنتوش‭ ‬وجان‭ ‬دمُّو‭ ‬وعقيل‭ ‬علي‭ ‬وهادي‭ ‬السيِّد‭ ‬وصباح‭ ‬‏العزاوي‭ ‬وحامد‭ ‬الموسوي‭ ‬وعبد‭ ‬اللطيف‭ ‬الراشد‭ ‬وخليل‭ ‬الأسدي‭ ‬‏وفهد‭ ‬الأسدي‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الخيَّاط‭..‬آآآخ‭..‬أشعرُ‭ […]

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