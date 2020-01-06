2020/01/06 | 01:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلام صريح يا إلهي… كُلُّهم كانوا معي ليلة رأس السنة في مهجري التعيس؛ أصدقائي الذين رحلوا إلى السماء منذُ سنوات، طرقوا بابي تباعاً في هذه الليلة العجيبة ليسهروا معي... يوسف الصائغ وگزار حنتوش وجان دمُّو وعقيل علي وهادي السيِّد وصباح العزاوي وحامد الموسوي وعبد اللطيف الراشد وخليل الأسدي وفهد الأسدي وإبراهيم الخيَّاط..
آآآخ..
أشعرُ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سهرة الصعاليك – حسن النواب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
آآآخ..
أشعرُ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سهرة الصعاليك – حسن النواب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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