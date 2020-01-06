فواكه‭ ‬تخفض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬ومشروبات‭ ‬الحمية‭ ‬تزيد‭ ‬الوزن

2020/01/06 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ أثبتت‭ ‬دراسات‭ ‬بريطانية‭ ‬أن‭ ‬للتفاح‭ ‬والتوت‭ ‬الأزرق‭ ‬والموز‭ ‬تأثيراً‭ ‬إيجابياً‭ ‬على‭ ‬قراءات‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬التفاح‭ ‬يخفض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬لأنه‭ ‬مصدر‭ ‬مهم‭ ‬للكيرسيتين،‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬الأوردة‭ ‬ويخفض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭.‬ويحتوي‭ ‬التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬على‭ ‬الفلافونويد،‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭.‬أما‭ ‬الموز‭ ‬فيخفض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬المرتفع‭ ‬باعتباره‭ ‬غنياً‭ […]

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