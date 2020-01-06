2020/01/06 | 01:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن – الزمان أثبتت دراسات بريطانية أن للتفاح والتوت الأزرق والموز تأثيراً إيجابياً على قراءات ضغط الدم، حيث إن التفاح يخفض ضغط الدم لأنه مصدر مهم للكيرسيتين، الذي يدعم الأوردة ويخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.
ويحتوي التوت الأزرق على الفلافونويد، الذي يساعد على خفض ضغط الدم.
أما الموز فيخفض ضغط الدم المرتفع باعتباره غنياً […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فواكه تخفض ضغط الدم ومشروبات الحمية تزيد الوزن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويحتوي التوت الأزرق على الفلافونويد، الذي يساعد على خفض ضغط الدم.
أما الموز فيخفض ضغط الدم المرتفع باعتباره غنياً […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فواكه تخفض ضغط الدم ومشروبات الحمية تزيد الوزن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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