الخارجية الامريكية: نشعر بخيبة أمل من تصويت البرلمان العراقي على انسحاب القوات الاجنبية

2020/01/06 | 01:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان العراقي يوم الأحد إلى إلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير وقيادي بالحشد الشعبي العراقي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان ”بينما ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن طبيعة قرار اليوم وأثره القانوني، نحث بقوة الزعماء العراقيين على إعادة النظر في أهمية العلاقة الاقتصادية والأمنية بين البلدين والوجود المستمر للتحالف الدولي لدحر تنظيم داعش“.

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