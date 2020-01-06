واشنطن تعلن عن خيبة أملها بقرار البرلمان العراقي طرد القوات الأجنبية

2020/01/06 | 01:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا مساء الأحد، علقت فيه على قرار البرلمان العراقي الذي يوصي الحكومة بإنهاء وجود جميع القوات الأجنبية في البلاد....

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