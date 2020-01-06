ضياء الشكرجي - أهم التعديلات غير الخلافية للدستور 6/6

2020/01/06 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي ملاحظة: المواد والبنود التي جعل لها رقمان، فأحدهما يمثل رقم المادة أو البند في دستور 2005، والثاني [بين مضلعين] يمثل رقمها في مشروع التعديل.وكذلك كل النصوص المضافة تجعل [بين مضلعين].المادة [106] (102):تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، [والهيئة المستقلة العليا لاستئصال الفساد المالي، والهيئة المستقلة العليا لإلغاء القوانين المتعارضة مع الدستور، والهيئ......

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