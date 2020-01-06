مظهر محمد صالح - العقد الاجتماعي المالي الجديد للعراق

2020/01/06 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح د.مظهر محمد صالح١-;--تمهيد :ملامح الموازنة العامة الاتحادية ٢-;-٠-;-١-;-٩-;-——————————————بنيت موازنة 2019 على ايرادات نفطية شديدة الواقعية أي 56 دولارا للبرميل وهو سعر ظل يحمل هامشا ريعيا موجبا لمصلحة الموازنة العامة يتذبذب بالارتفاع او الزيادة منذ بداية السنة المالية وحتى اليوم بين 5 – 8 دولار اعلى من سعر الموازنة ، ما س......

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