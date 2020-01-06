2020/01/06 | 01:40 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بومبيو بعد اعلان ترامب استعداده لقصف 52 هدفاً ايرانياً: سنتصرف وفق القانون بغداد – طهران – واشنطن عبدالحسين غزال ومرسي ابو طوق طالب البرلمان العراقي الحكومة الأحد «إنهاء تواجد» القوات الأجنبية في البلاد، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي عقب اغتيال الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد.
وقال عادل […]
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وقال عادل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان العراق يقرر إنهاء وجود القوات الأجنبية.. وعبدالمهدي: كنت أنتظر سليماني لنقل رد حول الرسالة السعودية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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