برلمان‭ ‬العراق‭ ‬يقرر‭ ‬إنهاء‭ ‬وجود‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭.. ‬ وعبدالمهدي‭: ‬كنت‭ ‬أنتظر‭ ‬سليماني‭ ‬لنقل‭ ‬رد‭ ‬حول‭ ‬الرسالة‭ ‬السعودية

2020/01/06 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بومبيو‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬ترامب‭ ‬استعداده‭ ‬لقصف‭ ‬52‭ ‬هدفاً‭ ‬ايرانياً‭: ‬سنتصرف‭ ‬وفق‭ ‬القانون بغداد‭ – ‬طهران‭ – ‬واشنطن‭ ‬ عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ومرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق ‭ ‬طالب‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬الحكومة‭ ‬الأحد‭ ‬«إنهاء‭ ‬تواجد»‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬الإقليمي‭ ‬عقب‭ ‬اغتيال‭ ‬الجنرال‭ ‬الإيراني‭ ‬النافذ‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.‬وقال‭ ‬عادل‭ […]

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